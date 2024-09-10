KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB'de (2024-2025 e-Devlet KYK burs başvuru ekranı)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları, eğitim hayatlarına maddi katkı sağlaması amacıyla burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl öğrencilere maddi durumlarına göre geri ödemeli veya ödemesiz bir şekilde burs imkanı sağlanıyor. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
2024-2025 KYK burs/kredi başvuru tarihleri, üniversite sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapan ve tercih sonucuna göre üniversite kaydını tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Her yıl öğrencilerin ihtiyaç ve maddi durumlarına göre değerlendirilen KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?