KYK burs sonuçları açıklandı: KYK bursları ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı)

2024-2025 KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve başvuru sonuçları erişime açıldı. İlk defa KYK bursu alacak olan öğrenciler, burs başvuru sonuçlarının nasıl ve nereden sorgulanacağını araştırıyor. Hem eğitim hayatlarına hem de okudukları şehirlerde yaşamlarına destek sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını kolayca sorgulayabilecek.