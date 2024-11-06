KYK burs sonuçları açıklandı: KYK bursları ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları açıklandı. Başvuruda bulunan yüz binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yer alan 2024-2025 KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın duyurusu sonrasında sorgulanıyor. Peki, 2024-2025 KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK burs sonuçları açıklandı: KYK bursları ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı) - 1

2024-2025 KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve başvuru sonuçları erişime açıldı. İlk defa KYK bursu alacak olan öğrenciler, burs başvuru sonuçlarının nasıl ve nereden sorgulanacağını araştırıyor. Hem eğitim hayatlarına hem de okudukları şehirlerde yaşamlarına destek sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını kolayca sorgulayabilecek.

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KYK burs sonuçları açıklandı: KYK bursları ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı) - 2

2024-2025 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından merakla beklenen 2024-2025 burs başvuru sonuçları için beklenen duyuru geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK burs sonuçları açıklandı: KYK bursları ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı) - 3

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK burs sonuçları açıklandı: KYK bursları ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı) - 4

2024 KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK burs sonuçları açıklandı: KYK bursları ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı) - 5

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK burs sonuçları açıklandı: KYK bursları ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı) - 6

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini 7 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebiliyor.

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