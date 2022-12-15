KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? e-Devlet KYK burs/öğrenim kredisi sonuç sorgulama ekranı

KYK burs ve kredi başvuru işlemlerinin 17 Kasım'da sona ermesiyle adayların sonuç heyecanı başladı. Her yıl binlerce üniversite öğrencisine burs ve kredi imkanı sunan KYK, bu yıl da başvuruları değerlendirip online sistem üzerinden ilan edecek.
KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl ise başvuru sürecinin son günü 26 Kasım olarak belirlendi, geçtiğimiz yıl kaynak alındığında KYK burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.
İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ve hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurumu aracılığıyla tamamen dijital olarak doğrulanıyor.
Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve başvurusu geçerli olan fakat burs alamayan, arzu eden tüm öğrencilere öğrenim kredisi tahsis ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, KYK burs ve kredi miktarını açıkladı. Erdoğan "Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükselttik. " açıklamasını yaptı.