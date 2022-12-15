KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? e-Devlet KYK burs/öğrenim kredisi sonuç sorgulama ekranı

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurumu aracılığıyla tamamen dijital olarak doğrulanıyor.



Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve başvurusu geçerli olan fakat burs alamayan, arzu eden tüm öğrencilere öğrenim kredisi tahsis ediliyor.