KYK burs sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak olan burs başvuru sonuçlarının ardından binlerce öğrencinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaya çevrilecek. Peki, 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, burs başvurularını tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 8 Ekim'de başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim'de sona erecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tüm gözler burs sonuçlarına çevrilecek. İşte ayrıntılar.