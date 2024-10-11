KYK burs sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak olan burs başvuru sonuçlarının ardından binlerce öğrencinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaya çevrilecek. Peki, 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, burs başvurularını tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 8 Ekim'de başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim'de sona erecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tüm gözler burs sonuçlarına çevrilecek. İşte ayrıntılar.

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KYK burs sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 8-13 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

Buna göre; 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

KYK burs sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

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