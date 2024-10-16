KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 13 Ekim'de tamamlanan burs ve kredi başvurularının ardından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl açıklanan KYK burs sonuçları, başvurularını tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2024-2025 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2024-2025 KYK burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Binlerce öğrenciye eğitim hayatlarında maddi destek sağlayacak olan KYK bursları için başvurular 13 Ekim'de tamamlandı. Başvurularını tamamlayan on binlerce aday ise gözlerini burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB tarih verdi mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 8-13 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

Buna göre; 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 5

KYK BURSLARINA ZAM OLACAK MI?

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.

2025 yılı itibarıyla KYK burs ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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