KYK burs sonuçları sorgulama ekranı 2024: GSB KYK burs sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2024-2025 yılı için öğrencilere verilecek olan lisans, yüksek lisans ve doktora bursları öncesinde burs sonuçları açıklandı.

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı 2024: GSB KYK burs sonuçları açıklandı - 1

2024 KYK burs başvuru sonuçları, 13 Ekim'de başvurularını tamamlayan ve ilk defa KYK üzerinden burs alma heyecanı yaşayacak öğrencilerin gündeminde.

Yaşadıkları kentlerden üniversite eğitimi alabilmek için farklı şehirlere giden öğrenciler, KYK burslarıyla eğitim hayatlarına katkı sağlayacak. 

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı 2024: GSB KYK burs sonuçları açıklandı - 2

2024 KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın." ifadelerini kullandı.

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı 2024: GSB KYK burs sonuçları açıklandı - 3

KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı 2024: GSB KYK burs sonuçları açıklandı - 4

KYK BURSLARINA ZAM OLACAK MI?

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.

2025 yılı itibarıyla KYK burs ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı 2024: GSB KYK burs sonuçları açıklandı - 5

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

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