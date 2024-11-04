KYK burs sonuçları sorgulama ekranı 2024: GSB KYK burs sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2024-2025 yılı için öğrencilere verilecek olan lisans, yüksek lisans ve doktora bursları öncesinde burs sonuçları açıklandı.
2024 KYK burs başvuru sonuçları, 13 Ekim'de başvurularını tamamlayan ve ilk defa KYK üzerinden burs alma heyecanı yaşayacak öğrencilerin gündeminde.
Yaşadıkları kentlerden üniversite eğitimi alabilmek için farklı şehirlere giden öğrenciler, KYK burslarıyla eğitim hayatlarına katkı sağlayacak.