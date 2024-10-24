KYK burs sonuçları tarihi: 2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (GSB burs ve kredi sorgulama ekranı)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. İlk defa KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan birçok üniversite öğrencisi, başvurularını 13 Ekim'de tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınan başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanan KYK burs başvuruları için gözler sonuç tarihine çevrildi. Binlerce öğrenci, "KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorgulamalarını internet üzerinden yapmaya başladı. e-Devlet üzerinden açıklanacak olan KYK burs/kredi başvuru sonuçları öncesinde gözler duyuru ekranında. Peki, 2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?