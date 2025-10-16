KYK burs sonuçları tarihi GSB 2025-2026: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite öğrencilerinin dört gözle beklediği KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim yılı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınan KYK burs başvuruları 17 Ekim tarihinde e-Devlet üzerinden tamamlanacak. Başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci ise, “KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte KYK burs sonuçlarıyla ilgili son bilgiler ve önceki yılların açıklanma tarihi.
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmaya başladı. Üniversiteye bu yıl başlayan on binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sağlanan KYK burslarından faydalanmak ve eğitim hayatlarına maddi olarak destek almak istiyor. 17 Ekim'de sona erecek başvuruların ardından ise gözler KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranında olacak. Peki, 2025-2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?