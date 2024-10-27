KYK burs sonuçlarında son durum: 2024 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları, başvurularını tamamlayan binlerce üniversite öğrencisi tarafından sorgulanmaya başladı. Lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans öğrenimi alanlar için ise 4 bin lira olan KYK bursları, birçok üniversite öğrencisinin eğitim hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklama sonrasında KYK burs sonuçları erişime açılacak. Peki, 2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçlarında son durum: 2024 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih, ilk defa burs alacak öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 13 Ekim'de tamamlanan KYK burs ve kredi başvurularının ardından tüm gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, 2024 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK burs sonuçlarında son durum: 2024 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2024 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Bu yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; 2024 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor.

KYK burs sonuçlarında son durum: 2024 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

KYK burs sonuçlarında son durum: 2024 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK burs sonuçlarında son durum: 2024 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

KYK BURSLARINA ZAM OLACAK MI?

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.

2025 yılı itibarıyla KYK burs ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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