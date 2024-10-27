KYK burs sonuçlarında son durum: 2024 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları, başvurularını tamamlayan binlerce üniversite öğrencisi tarafından sorgulanmaya başladı. Lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans öğrenimi alanlar için ise 4 bin lira olan KYK bursları, birçok üniversite öğrencisinin eğitim hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklama sonrasında KYK burs sonuçları erişime açılacak. Peki, 2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih, ilk defa burs alacak öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 13 Ekim'de tamamlanan KYK burs ve kredi başvurularının ardından tüm gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, 2024 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?