KYK burs taahhütname onayı süresi bugün bitiyor: 2024-2025 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından erişime açılan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) taahhütname onayı için tarih araştırmaları başladı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuru sonrasında, KYK burs taahhütname onayı için süre belli oldu. Öte yandan ilk defa KYK bursu alacak öğrenciler KYK taahhütname onaylarının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2024-2025 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?
2024-2025 KYK burs ödemeleri öncesinde taahhütname onayı yapması gereken öğrenciler, taahhütname onaylarının e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, 2024-2025 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?