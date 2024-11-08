KYK burs taahhütname onayı süresi bugün bitiyor: 2024-2025 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından erişime açılan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) taahhütname onayı için tarih araştırmaları başladı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuru sonrasında, KYK burs taahhütname onayı için süre belli oldu. Öte yandan ilk defa KYK bursu alacak öğrenciler KYK taahhütname onaylarının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2024-2025 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

KYK burs taahhütname onayı süresi bugün bitiyor: 2024-2025 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? - 1

2024-2025 KYK burs ödemeleri öncesinde taahhütname onayı yapması gereken öğrenciler, taahhütname onaylarının e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, 2024-2025 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

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KYK burs taahhütname onayı süresi bugün bitiyor: 2024-2025 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? - 2

TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir “gerçek” ya da “tüzel” kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir.

KYK burs taahhütname onayı süresi bugün bitiyor: 2024-2025 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? - 3

TAAHHÜTNAME ONAYI SÜRESİ BUGÜN SONA ERECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, KYK taahhütname onayı süres belli olmuştu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), taahhütname onaylarının bugün saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilebileceğini duyurdu.

KYK burs taahhütname onayı süresi bugün bitiyor: 2024-2025 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? - 4

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

KYK burs taahhütname onayı, 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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KYK burs taahhütname onayı süresi bugün bitiyor: 2024-2025 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? - 5

İLK DEFA BURS ALACAKLAR TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPACAK?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler e-Devlet üzerinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de vefat ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

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