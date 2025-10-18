KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 2025-2026: GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri



Gazinin kendisi veya bekar çocukları



Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler



Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar



Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar



Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular



Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler