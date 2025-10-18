KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 2025-2026: GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl alınan burs ve kredi başvuruları, bu yıl da 17 Ekim 2025 tarihinde tamamlandı. KYK burs ve kredi başvurularında bulunan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, gözlerini burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. KYK tarafından burs almaya hak kazanan öğrenciler daha sonrasında taahhütname onayı yapmak zorunda olacak. Peki, 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl 13-17 Ekim tarihleri arasında alınan burs başvurularının tamamlanmasıyla birlikte, yüz binlerce öğrenci Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak burs sonuçları duyurusunu bekliyor. Bakanlık tarafından yayımlanacak takvimle birlikte KYK burs ve kredilerin yatırılacağı tarihler belli olacak. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 13-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

Geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, KYK burs ve kredi sonuçlarının genellikle başvurulardan yaklaşık 1 ay sonra, yani Kasım ayının ortası ile son haftası arasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da KYK burs sonuçlarının bu tarihler aralığında açıklanması bekleniyor.

BURSU VE KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMALI?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir.

Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır. Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için taahhütname onayının ardından sonuç açıklama sayfasında bahsedilen kefaletname işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kefaletname işlemi tamamlanmayan öğrencilere ödeme yapılmamaktadır.

ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

Gazinin kendisi veya bekar çocukları

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

