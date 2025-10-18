KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 2025-2026: GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl alınan burs ve kredi başvuruları, bu yıl da 17 Ekim 2025 tarihinde tamamlandı. KYK burs ve kredi başvurularında bulunan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, gözlerini burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. KYK tarafından burs almaya hak kazanan öğrenciler daha sonrasında taahhütname onayı yapmak zorunda olacak. Peki, 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl 13-17 Ekim tarihleri arasında alınan burs başvurularının tamamlanmasıyla birlikte, yüz binlerce öğrenci Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak burs sonuçları duyurusunu bekliyor. Bakanlık tarafından yayımlanacak takvimle birlikte KYK burs ve kredilerin yatırılacağı tarihler belli olacak. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?