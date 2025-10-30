KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı için geri sayım
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçlarında son durum, başvuruda bulunan binlerce üniversitelinin odak noktasında yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen süreçte, başvuruların sona ermesinin ardından gözler artık KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde öğretim gören öğrenciler, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütname onayı yapacak. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) çevrildi.
Hem eğitim hem de özel hayatlarına maddi destek sağlaması için KYK bursuna başvuran öğrenciler, yeni dönemde burs ücretlerinin ne kadar olacağını da merak ediyor.
Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?