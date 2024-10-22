KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 GBS burs sonuçları
Yükseköğrenim gören öğrencilerin burs/kredi başvuru sonuçlarına dair bekleyiş sürüyor. Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Başvurularını tamamlayan yüz binlerce üniversiteli, yapılacak değerlendirme ve incelemenin ardından sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim yılında KYK'dan burs ya da kredi şeklinde maddi destek almak isteyen öğrenciler, yakın zaman önce başvurularını tamamlamıştı. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecek. Henüz sonuçların açıklanmaması üzerine, farklı kademelerdeki pek çok öğrencinin araştırmaları hız kazandı. İşte, KYK burs sonuçlarında son gelişmeler...