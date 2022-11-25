KYK burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman erişime açılacak?

KYK burs-kredi başvuru süresi uzatıldı. 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcunun kaldırıldığını açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını da açıkladı. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman erişime açılacak?

KYK burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman erişime açılacak? - 1

Üniversite öğrencilerinin burs başvurusunda öncelikli tercihi olan KYK'dan ek süre açkıklaması geldi. Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,KYK burs ve kredi başvuru süresini uzatma kararı aldıklarını duyurdu.

KYK burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman erişime açılacak? - 2

Bakanlığın açıklamasına göre, yükseköğretim programına girmeye hak kazananların yanı sıra, ara sınıföğrencileri ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için verilecek burs ve öğrenim kredisi başvurularını 26 Kasım Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

KYK burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman erişime açılacak? - 3

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman erişime açılacak? - 4

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.Başvuru sürecinin uzatılması nedeniyle KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da aralık ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

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