KYK burs ve kredi ödeme takvimi 2025-2026: GSB KYK bursları bu yıl ne zaman yatacak?
11.11.2025 11:45
Fuat İğci
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs ödemelerinin yapılacağı tarih, ilk kez burs alacak olan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin gündeminde yer alıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ilk kez burs almaya hak kazanan öğrenciler 9 Kasım tarihinde taahhütname onaylarını tamamladı. Taahhütname onaylama süresinin sona ermesiyle birlikte, onaylarını e-Devlet üzerinden yapan öğrenciler, 2025-2026 burs ödemelerinin yapılacağı tarihi bekliyor. Peki, KYK bursları bu yıl ne zaman yatacak?
KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs ödemelerine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak."
Buna göre; İlk kez burs almaya hak kazanan ve taahhütname onayını yapan öğrenciler aralık ayının 6. ve 10. günlerinde burslarını alabilecek.
ÖDEMELER TOPLU MU OLACAK?
2024 yılında KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapıldı.
Bu sene de burs almaya hak kazanan öğrencilere 3 aylık toplu ödemelerin Ekim ayından geçerli olmakla birlikte yapılması bekleniyor.
Üç aylık burs ve kredilerin, öğrencilerin hesaplarına 6 Aralık-10 Aralık tarihleri arasında yatırılacağı öngörülüyor.