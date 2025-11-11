KYK burs ve kredi ödeme takvimi 2025-2026: GSB KYK bursları bu yıl ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs ödemelerine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak."

Buna göre; İlk kez burs almaya hak kazanan ve taahhütname onayını yapan öğrenciler aralık ayının 6. ve 10. günlerinde burslarını alabilecek.