KYK burs ve kredi sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı 2025-2026: KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler GSB'de
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında maddi destek almak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Başvuruların 17 Ekim tarihinde tamamlanmasının ardından gözler, “KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtına çevrildi. KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütname onayının ardından burslarına kavuşacak. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için on binlerce üniversiteli GSB'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Eğitim hayatlarına katkı sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunan önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, KYK bursunun bu yıl ne kadar olacağını da merak ediyor. Peki, 2025-2026 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?