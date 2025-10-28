KYK burs ve kredi sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı 2025-2026: KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler GSB'de

2025-2026 KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bu yıl KYK burs ve kredi başvuruları, üniversitelerde kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru döneminin tamamlanmasıyla birlikte gözler şimdi sonuç açıklama tarihine çevrildi.



Her yıl olduğu gibi değerlendirme sürecinde öğrencilerin başarı durumu, gelir seviyesi, aile bilgileri ve sosyal yaşam koşulları inceleniyor.



Sonuçlar henüz açıklanmadı fakat 2025–2026 dönemi sonuçlarının da yine Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. Sonuçlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılacak.