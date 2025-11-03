KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı
Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları için geri sayım başladı. 2025-2026 akademik yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 13-17 Ekim tarihlerinde alınan başvuruların ardından gözler artık sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ise burs almaya hak kazanan öğrenciler taahhütname onayı yapmak zorunda olacak. Binlerce öğrenci şimdi “KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte KYK burs sorgulama ekranı ve sonuç duyurusunun açıklanması beklenen tarih.
2025-2026 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bu yıl üniversiteli olan on binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Her yıl KYK burs ve kredi başvurusu yapan üniversiteliler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldıkları burslarla eğitim hayatlarına maddi destek sağlıyor. Bu yıl da başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler artık sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?