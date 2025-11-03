KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları için geri sayım başladı. 2025-2026 akademik yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 13-17 Ekim tarihlerinde alınan başvuruların ardından gözler artık sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ise burs almaya hak kazanan öğrenciler taahhütname onayı yapmak zorunda olacak. Binlerce öğrenci şimdi “KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte KYK burs sorgulama ekranı ve sonuç duyurusunun açıklanması beklenen tarih.

2025-2026 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bu yıl üniversiteli olan on binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Her yıl KYK burs ve kredi başvurusu yapan üniversiteliler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldıkları burslarla eğitim hayatlarına maddi destek sağlıyor. Bu yıl da başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler artık sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025-2026 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genellikle her yıl Kasım ayının ilk haftasında açıklanan KYK burs sonuçlarının, bu yıl da benzer bir takvime göre duyurulması bekleniyor.

Başvuruların yoğunluğu nedeniyle değerlendirme süreci birkaç aşamada yapılıyor. Öğrencilerin gelir durumu, başarı düzeyi ve sosyal kriterleri incelenerek burs veya kredi almaya hak kazananlar belirleniyor.

GSB’nin değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların Kasım ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor.

Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor.

2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler e-Devlet’te yer alan "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay" ekranından taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebiliyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

