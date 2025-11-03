KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı

2025-2026 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bu yıl üniversiteli olan on binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Her yıl KYK burs ve kredi başvurusu yapan üniversiteliler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldıkları burslarla eğitim hayatlarına maddi destek sağlıyor. Bu yıl da başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler artık sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?