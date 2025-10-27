KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (GSB e-Devlet sorgulama sayfası)
KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarında son durum, burs almak için heyecanla bekleyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2025–2026 eğitim öğretim yılında KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan yüz binlerce öğrenci, gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek sonuç duyurusuna çevirmiş durumda. Üniversite hayatına yeni başlayanlar kadar eğitimine devam eden öğrenciler de “KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2025-2026 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için on binlerce üniversiteli GSB'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Eğitim hayatlarına katkı sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunan önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, KYK bursunun bu yıl ne kadar olacağını da merak ediyor. Peki, 2025-2026 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?