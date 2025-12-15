KYK burs zammı 2026: KYK burs ücretlerine zam ne zaman yapılacak?
15.12.2025 10:26
NTV - Haber Merkezi
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursunun 2026 yılında ne kadar olacağıyla ilgili araştırmalar başladı. Yüz binlerce üniversite öğrencisinin faydalandığı KYK bursları, burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenmeye başlamıştı. Gözler şimdi burs ücretlerine 2026 yılında yapılacak olan zam miktarına çevrildi. Peki, 2026 KYK burs ücreti ne kadar olacak, zam ne zaman yapılacak?
2025-2026 KYK burs zammı için tarih araştırmaları başladı. Ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak ödenen KYK burslarının 2026 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Yapılacak zamla birlikte öğrencilerin KYK burs ücretleri artış gösterecek.
2026 KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN?
2024 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücretleri, her yıl olduğu gibi aralık ayında tekrar zamlanacak.
KYK burs ve kredi ücretlerine yapılacak güncelleme genellikle aralık ayında belli oluyor.
KYK BURSU ŞUAN NE KADAR?
2025 yılı itibarıyla KYK burs/kredi tutarları, lisans öğrencilerine 3 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin TL, doktora öğrencilerine ise 9 bin TL olarak ödeniyor.
Burs ve krediler ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.