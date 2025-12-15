KYK burs zammı 2026: KYK burs ücretlerine zam ne zaman yapılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursunun 2026 yılında ne kadar olacağıyla ilgili araştırmalar başladı. Yüz binlerce üniversite öğrencisinin faydalandığı KYK bursları, burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenmeye başlamıştı. Gözler şimdi burs ücretlerine 2026 yılında yapılacak olan zam miktarına çevrildi. Peki, 2026 KYK burs ücreti ne kadar olacak, zam ne zaman yapılacak?