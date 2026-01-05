KYK burs zammı 2026: KYK burs zammı ne zaman, ödemeler bu ay zamlı mı yatacak? Milyonlarca öğrencinin gözü GSB'de
KYK burs zammıyla ilgili son durum, 2026 yılında KYK burslarına yapılacak zam miktarını merak eden milyonlarca üniversitelinin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruyu heyecanla bekleyen öğrenciler, 2026 yılında geçerli olacak olan KYK burs zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Ayın 6'sında yatacak olan ocak ayı KYK burs ödemelerinin zamlı mı olup olmayacağını araştırıyor. 2026 KYK burs zammı ne zaman, ödemeler bu ay zamlı mı yatacak?
2026 yılının ilk günlerinde milyonlarca üniversite öğrencisinin en önemli gündem maddesi Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından verilecek KYK burs ve kredi zammı oldu. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan artışların ardından gözler şimdi Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün açıklayacağı yeni rakamlara çevrildi. Ocak ayı ödemelerinin başlamasına az bir zaman kala öğrenciler, "KYK burs zammı ne zaman, bu ay zamlı mı yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 KYK burs zammı senaryoları, beklenen rakamlar ve ödeme takvimi hakkında tüm detaylar.
KYK BURSLARINA ZAM YAPILACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi zammı ile alakalı açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz” ifadelerini kullandı.
2026 KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücretleri, her yıl olduğu gibi ocak ayında tekrar zamlanacak.
KYK burs ve kredi ücretlerine yapılacak güncelleme genellikle ocak ayının başlarında belli oluyor.