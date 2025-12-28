KYK burs zammı 2026: KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı? Bakan Bak açıkladı
28.12.2025 09:56
Selim Başeğmezer
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi zammı için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 3 bin lira olarak belirlenen KYK bursları, 2026 yılında geçerli olmak üzere tekrardan zamlanacak. Geçtiğimiz günlerde KYK burs zamlarıyla ilgili konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, öğrencilere müjdeli haberin önümüzdeki günlerde duyurulacağını belirtti. Peki, 2026 KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı?
2026 KYK bursunun ne kadar olacağıyla ilgili araştırmaları, yüz binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin hem eğitim hem de özel hayatlarına katkı sağlayan KYK bursları, 2026 yılı için yeniden zamlanacak. Gözler ise yapılacak olan zam tutarına çevrildi. Peki, 2026 KYK bursu ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
2026 KYK BURSUNA ZAM YAPILACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi zammı ile alakalı açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Buna göre; Yapılacak çalışmanın ardından 2026 yılında geçerli olacak KYK burs ücretleri kısa zaman sonra belli olacak.
2026 KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN?
2024 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücretleri, her yıl olduğu gibi ocak ayında tekrar zamlanacak.
KYK burs ve kredi ücretlerine yapılacak güncelleme genellikle aralık ayının sonlarında belli oluyor.