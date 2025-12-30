KYK burs zammı 2026 ne kadar olacak? Gözler GSB KYK burs ve kredi zammında
30.12.2025 10:58
NTV - Haber Merkezi
KYK burs zammı 2026 ile ilgili son durum, KYK burslarından faydalanan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026 yılından itibaren geçerli olacak yeni KYK burs ve kredi ücretlerinin ne kadar olacağı, öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Bakan Osman Aşkın Bak, öğrencilere müjdeli haberin önümüzdeki günlerde duyurulacağını belirtti. Peki, 2026 KYK burs zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?
2026 KYK burs zammının ne kadar olacağı, lisans ve ön lisans öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Hali hazırda 3 bin lira KYK bursu alan öğrenciler, yapılacak yeni zamla birlikte KYK burslarının ne kadar olacağını araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kısa bir zaman sonra 2026 KYK burs zammıyla ilgili açıklamanın gelmesi bekleniyor. Peki, KYK burs zammı 2026 ne kadar olacak?
KYK BURSLARINA ZAM YAPILACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi zammı ile alakalı açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz” ifadelerini kullandı.
2026 KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN?
2024 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücretleri, her yıl olduğu gibi ocak ayında tekrar zamlanacak.
KYK burs ve kredi ücretlerine yapılacak güncelleme genellikle aralık ayının sonlarında belli oluyor.