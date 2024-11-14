KYK bursu ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB KYK bursu ödeme tarihleri)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursunun ne zaman yatırılacağı, burs başvuru sonuçlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. İlk defa KYK burs ve kredi alacak olan öğrenciler, eğitim yılının başladığı ay itibari ile burs almaya hak kazanacak. Peki, 2024-2025 KYK bursu ödemeleri ne zaman yapılacak?
2024-2025 KYK burs ödemeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bakanlık tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılan KYK burslarının, bu yıl ne zaman ödeneceği öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, 2024-2025 KYK bursu ödemeleri ne zaman yapılacak?