KYK bursu ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB KYK bursu ödeme tarihleri)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursunun ne zaman yatırılacağı, burs başvuru sonuçlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. İlk defa KYK burs ve kredi alacak olan öğrenciler, eğitim yılının başladığı ay itibari ile burs almaya hak kazanacak. Peki, 2024-2025 KYK bursu ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK bursu ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB KYK bursu ödeme tarihleri) - 1

2024-2025 KYK burs ödemeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bakanlık tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılan KYK burslarının, bu yıl ne zaman ödeneceği öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, 2024-2025 KYK bursu ödemeleri ne zaman yapılacak?

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KYK bursu ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB KYK bursu ödeme tarihleri) - 2

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

KYK bursu ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB KYK bursu ödeme tarihleri) - 3

ÖDEMELER TOPLU MU YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

KYK bursu ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB KYK bursu ödeme tarihleri) - 4

KYK BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alabileceğiniz tarihleri ve Şubeyi/Teslim Noktasını T.C. kimlik numaranız ile https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır.

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