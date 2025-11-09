KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu yapılacak? 2025-2026 KYK burs ödeme tarihleri
09.11.2025 11:39
Birkan Erol
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödemelerinin ne zaman yapılacağı, burs almaya hak kazanan on binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 5 Kasım'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ardından gözler burs ödemelerinin yapılacağı tarihlere çevrildi. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin 9 Kasım tarihinde taahhütname onaylarını yapmaları gerekiyor. Peki, 2025-2026 KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu yapılacak?
2025-2026 KYK burs ödeme takvimi, burs almaya hak kazanan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merakla sorgulanıyor. İlk kez burs almaya hak kazanan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başladığı ekim ayından itibaren burs ödemelerini toplu bir şekilde alacak. Gözler ise Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanması beklenen 2025-2026 burs ödemeleri takvimine çevrildi. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu yapılacak?
KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs ödemelerine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak."
Buna göre; İlk kez burs almaya hak kazanan ve taahhütname onayını yapan öğrenciler aralık ayının 6. ve 10. günlerinde burslarını alabilecek.
ÖDEMELER TOPLU MU YAPILACAK?
Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.
Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına 6 Aralık-10 Aralık tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
TAHHÜTNAME ONAYI İÇİN BUGÜN SON
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, burs veya kredi başvurusunda bulunup taahhütnamesini onaylayan üniversite öğrencileri ödemelerini almaya hak kazanacak.
KYK burs ödemeleri için hak sahibi olan öğrencilerin 9 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onaylarını yapmaları gerekiyor.