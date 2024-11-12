KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2024-2025 KYK burs ödeme tarihleri)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursunun ne zaman hesaplara yatacağı, taahhütname onayını tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 3 aylık toplu ödeme alan öğrenciler, bu yıl bursların hesaba geçeceği tarihi sorguluyor. Peki, 2024-2025 KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2024-2025 KYK burs ödeme tarihleri) - 1

2024-2025 KYK burs ödemeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, burs almaya hak kazanan öğrenciler gözlerini GSB tarafından yapılacak burs ödeme duyurusuna çevirdi. Peki, 2024-2025 KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak?

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KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2024-2025 KYK burs ödeme tarihleri) - 2

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2024-2025 KYK burs ödeme tarihleri) - 3

ÖDEMELER TOPLU MU YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2024-2025 KYK burs ödeme tarihleri) - 4

KYK BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alabileceğiniz tarihleri ve Şubeyi/Teslim Noktasını T.C. kimlik numaranız ile https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır.

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