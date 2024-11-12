KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2024-2025 KYK burs ödeme tarihleri)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursunun ne zaman hesaplara yatacağı, taahhütname onayını tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 3 aylık toplu ödeme alan öğrenciler, bu yıl bursların hesaba geçeceği tarihi sorguluyor. Peki, 2024-2025 KYK bursları ne zaman yatacak?
2024-2025 KYK burs ödemeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, burs almaya hak kazanan öğrenciler gözlerini GSB tarafından yapılacak burs ödeme duyurusuna çevirdi. Peki, 2024-2025 KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak?