KYK BURSUNA ZAM: KYK bursu ne kadar oldu? İşte 2023-2024 KYK burs/kredi ödeme miktarı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs ve kredi miktarının arttığını açıkladı. Peki, KYK bursu ne kadar oldu? KYK burs/kredi miktarı ne kadar?

KYK BURSUNA ZAM: KYK bursu ne kadar oldu? İşte 2023-2024 KYK burs/kredi ödeme miktarı - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasında en dikkat çeken ise KYK burs ve kredi miktarlarına yapılan zam ile ilgili olan kısımdı. İşte, 2024 KYK lisans, yüksek lisans ve doktora burs ücretleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK BURSUNA ZAM: KYK bursu ne kadar oldu? İşte 2023-2024 KYK burs/kredi ödeme miktarı - 2

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK BURSUNA ZAM: KYK bursu ne kadar oldu? İşte 2023-2024 KYK burs/kredi ödeme miktarı - 3

AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINIR MI?

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

KYK BURSUNA ZAM: KYK bursu ne kadar oldu? İşte 2023-2024 KYK burs/kredi ödeme miktarı - 4

KİMLER ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALIR?


• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

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