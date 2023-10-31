KYK BURSUNA ZAM: KYK bursu ne kadar oldu? İşte 2023-2024 KYK burs/kredi ödeme miktarı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs ve kredi miktarının arttığını açıkladı. Peki, KYK bursu ne kadar oldu? KYK burs/kredi miktarı ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasında en dikkat çeken ise KYK burs ve kredi miktarlarına yapılan zam ile ilgili olan kısımdı. İşte, 2024 KYK lisans, yüksek lisans ve doktora burs ücretleri...