KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? Yurt başvurularında son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt işlemleri 25-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül'de yapılabilecek. Bu gelişmenin ardından öğrencileri şimdi de yurt kayıt telaşı sardı. Peki, KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman?

KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? Yurt başvurularında son durum - 1

2024-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler bi yandan üniversite kayıtlarına odaklanırken bir yandan da KYK yurtlarında barınma imkanı için başvuruları sorguluyor. İşte, KYK yurt başvurularında son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? Yurt başvurularında son durum - 2

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları henüz başlamadı.

KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? Yurt başvurularında son durum - 3

Yakın zaman içinde KYK'dan konuya dair açıklama gelmesi bekleniyor.

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