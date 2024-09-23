KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? Yurt başvurularında son durum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt işlemleri 25-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül'de yapılabilecek. Bu gelişmenin ardından öğrencileri şimdi de yurt kayıt telaşı sardı. Peki, KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman?
2024-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler bi yandan üniversite kayıtlarına odaklanırken bir yandan da KYK yurtlarında barınma imkanı için başvuruları sorguluyor. İşte, KYK yurt başvurularında son durum...