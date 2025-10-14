KYK ek yurt başvuru ekranı 2025: GSB KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ek yurt başvuruların başlayacağı tarih araştırılmaya başladı. 2025 KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından hiç bir yurda yerleşemeyen ve açık kalan kontenjanlara yerleşmek isteyen adaylar, GSB tarafından yapılacak duyurunun ardından bir kez daha şanslarını deneyecek. Peki, 2025 GSB KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2025 KYK ek yurt başvuru tarihleri, üniversite bu yıl ilk kez başlayan öğrenciler tarafından merakla sorgulanıyor. Üniversite eğitimi alabilmek için farklı şehirlere eğitim almaya giden öğrenciler, KYK ek yurt başvurularıyla barınma ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.