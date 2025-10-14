KYK ek yurt başvuru ekranı 2025: GSB KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

2025-2026 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan açıklama sonrasında KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarih belli oldu.



Yapılan açıklamada, "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır." denildi.



KYK ek yurt başvuruları henüz başlamadı fakat başvuruların 13-17 Ekim haftasında erişime açılması bekleniyor.