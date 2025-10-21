KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama 2025-2026: GSB KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan ek yurt başvuruları sonrasında gözler sonuç ekranına çevrilmişti. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru sonuçlarına e-Devlet ekranı üzerinden ulaşabilecek. İşte KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı.
KYK ek yurt başvuruları, ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite öğrencileri için, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen akademik takvim sonrasında başlamıştı. 13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlanan 2025-2026 KYK ek yurt başvurularının ardından gözler sonuç ekranına çevrilmişti. KYGM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2025-2026 KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı.