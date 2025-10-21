KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama 2025-2026: GSB KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı?

EK YURT HAKKI KAZANANLAR KAYIT ÜCRETİ ÖDEYECEK

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.