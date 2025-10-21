KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama 2025-2026: GSB KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan ek yurt başvuruları sonrasında gözler sonuç ekranına çevrilmişti. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru sonuçlarına e-Devlet ekranı üzerinden ulaşabilecek. İşte KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı.

KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama 2025-2026: GSB KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı? - 1

KYK ek yurt başvuruları, ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite öğrencileri için, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen akademik takvim sonrasında başlamıştı. 13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlanan 2025-2026 KYK ek yurt başvurularının ardından gözler sonuç ekranına çevrilmişti. KYGM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2025-2026 KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama 2025-2026: GSB KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı? - 2

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı.

Adaylar başvuru sonuçlarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" adlı e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecek.

KYK EK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama 2025-2026: GSB KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı? - 3

EK YURT HAKKI KAZANANLAR KAYIT ÜCRETİ ÖDEYECEK

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER