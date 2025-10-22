KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026 | GSB KYK ek yurt sonuçları açıklandı: Ek yurt kayıtları ne zaman yapılacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan ek yurt başvuruları için değerlendirme süreci tamamlandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi gözler artık KYK ek yurt yerleştirme sonuçları sonrasında yapılacak ek yurt kayıt tarihlerine çevrildi. Adaylar başvuru sonuçlarına e-Devlet ekranı üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2025-2026 KYK ek yurt sonuçları nasıl sorgulanır, ek yurt kayıtları ne zaman yapılacak?
KYK ek yurt başvuruları, ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite öğrencileri için, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen akademik takvim sonrasında başlamıştı. 13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlanan 2025-2026 KYK ek yurt başvurularının ardından gözler sonuç ekranına çevrilmişti. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ek kontenjan yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin yurtlarda barınabilmesi için kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.