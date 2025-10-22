KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026 | GSB KYK ek yurt sonuçları açıklandı: Ek yurt kayıtları ne zaman yapılacak?

EK YURT KAYITLARI BAŞLADI

Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 23 Ekim Perşembe günü saat 23.00’e kadar süresi bulunuyor.



Süresi içerisinde kaydını tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacağı için yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin bu süreyi kaçırmaması önem taşıyor.



Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet’te yer alan taahhütnamenin onaylanmasından oluşuyor.