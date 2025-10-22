KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026 | GSB KYK ek yurt sonuçları açıklandı: Ek yurt kayıtları ne zaman yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan ek yurt başvuruları için değerlendirme süreci tamamlandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi gözler artık KYK ek yurt yerleştirme sonuçları sonrasında yapılacak ek yurt kayıt tarihlerine çevrildi. Adaylar başvuru sonuçlarına e-Devlet ekranı üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2025-2026 KYK ek yurt sonuçları nasıl sorgulanır, ek yurt kayıtları ne zaman yapılacak?

KYK ek yurt başvuruları, ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite öğrencileri için, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen akademik takvim sonrasında başlamıştı. 13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlanan 2025-2026 KYK ek yurt başvurularının ardından gözler sonuç ekranına çevrilmişti. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ek kontenjan yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin yurtlarda barınabilmesi için kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar başvuru sonuçlarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" adlı e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecek.

KYK EK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EK YURT KAYITLARI BAŞLADI

Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 23 Ekim Perşembe günü saat 23.00’e kadar süresi bulunuyor.

Süresi içerisinde kaydını tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacağı için yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin bu süreyi kaçırmaması önem taşıyor.

Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet’te yer alan taahhütnamenin onaylanmasından oluşuyor.

EK YURT HAKKI KAZANANLAR İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDEYECEK

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.

İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.

Öğrenciler ilk kayıt ücretini ödedikten sonra e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylayarak yurt kayıt işlemini tamamlamış oluyor.

Kayıt sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) veya KYK_Destek üzerinden yardım talep edebiliyor.

