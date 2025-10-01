KYK ek yurt başvuru takvimi 2025: GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman? Gözler o tarihte

KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. KYK tarafından açıklanan ilk yurt başvuru sonuçlarının ardından yurtlara yerleşemeyen öğrenciler, ek kontenjanla şanslarını deneyecek. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2025-2026 KYK ek yurt başvuruları ne zaman?

KYK ek yurt başvuru takvimi 2025: GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman? Gözler o tarihte - 1

2025 KYK ek yurt başvuru tarihleri, ilk yurt yerleştirme sonuçlarının ardından birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. GSB tarafından açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarına göre hiç bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, ek yurt başvurularıyla şanslarını deneyecek. KYK ek yurt başvurularının YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme gelmesi bekleniyor. İşte KYGM tarafından yapılan KYK ek yurt başvuru tarihi açıklaması.

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK ek yurt başvuru takvimi 2025: GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman? Gözler o tarihte - 2

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan açıklama sonrasında KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarih belli oldu.

Yapılan açıklamada, "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır." denildi.

Buna göre; KYK ek yurt başvurularının ekim ayının ikinci haftasından itibaren başlaması bekleniyor.

KYK ek yurt başvuru takvimi 2025: GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman? Gözler o tarihte - 3

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK ek yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER