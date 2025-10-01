KYK ek yurt başvuru takvimi 2025: GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman? Gözler o tarihte
KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. KYK tarafından açıklanan ilk yurt başvuru sonuçlarının ardından yurtlara yerleşemeyen öğrenciler, ek kontenjanla şanslarını deneyecek. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2025-2026 KYK ek yurt başvuruları ne zaman?
2025 KYK ek yurt başvuru tarihleri, ilk yurt yerleştirme sonuçlarının ardından birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. GSB tarafından açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarına göre hiç bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, ek yurt başvurularıyla şanslarını deneyecek. KYK ek yurt başvurularının YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme gelmesi bekleniyor. İşte KYGM tarafından yapılan KYK ek yurt başvuru tarihi açıklaması.