KYK ek yurt başvuruları 2024-2025: KYK ek yurt (yedek) başvuruları ne zaman başlayacak?

2024-2025 KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağı, KYK yurt kayıt işlemlerinin sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. KYK yurt kayıtlarına göre, kontenjan hakkı kalan yurtlara ek başvurulara göre yeniden kayıt yapılacak. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?