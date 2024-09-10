KYK ek yurt başvuruları 2024-2025: KYK ek yurt (yedek) başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları için geri sayım başladı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yurtlara kayıt olma hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini tamamladı. KYK'nın yedek kontenjanlarına seçilen adaylar ise ek yurt başvuruları için gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) çevirdi. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt (yedek) başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK ek yurt başvuruları 2024-2025: KYK ek yurt (yedek) başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

2024-2025 KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağı, KYK yurt kayıt işlemlerinin sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. KYK yurt kayıtlarına göre, kontenjan hakkı kalan yurtlara ek başvurulara göre yeniden kayıt yapılacak. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

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KYK ek yurt başvuruları 2024-2025: KYK ek yurt (yedek) başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

2024-2025 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ek yurt başvurularına ilişkin bir tarih henüz açıklanmadı.

KYK ek yurt (yedek yurt) başvurularının eylül ayında başlaması bekleniyor.

KYK ek yurt başvuruları 2024-2025: KYK ek yurt (yedek) başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

2024-2025 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinden itibaren sorgulanmaya başladı.

KYK ek yurt başvuruları 2024-2025: KYK ek yurt (yedek) başvuruları ne zaman başlayacak? - 4

KYK YURT KAYITLARI SONA ERDİ

GSB yurt kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erdi. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59 ’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyordu.

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