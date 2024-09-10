KYK ek yurt başvuruları 2024-2025: KYK ek yurt (yedek) başvuruları ne zaman başlayacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları için geri sayım başladı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yurtlara kayıt olma hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini tamamladı. KYK'nın yedek kontenjanlarına seçilen adaylar ise ek yurt başvuruları için gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) çevirdi. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt (yedek) başvuruları ne zaman başlayacak?
2024-2025 KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağı, KYK yurt kayıt işlemlerinin sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. KYK yurt kayıtlarına göre, kontenjan hakkı kalan yurtlara ek başvurulara göre yeniden kayıt yapılacak. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?