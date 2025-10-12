KYK ek yurt başvuruları 2025-2026: GSB KYK ek yurt başvuruları başladı mı?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları için gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. 2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, ek yurt başvurularıyla şansını deneyecek. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından belirlenecek olan yurtlardaki boş kontenjan sayısına göre ek yurt başvuruları resmen başlayacak. Peki, 2025-2026 GSB KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2025-2026 KYK ek yurt başvuruları için geri sayım başladı. 2025-2026 akademik yılı öncesinde KYK tarafından alınan yurt başvuruları tamamlanmış ve yurtlara yerleşecek olan öğrenciler açıklanmıştı. Ek yurt başvuruları ise yurtlara kaydolmayan ve yurtlarda kalan boş kontenjanlara göre başlayacak. Peki, KYK ek yurt başvuruları başladı mı?