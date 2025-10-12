KYK ek yurt başvuruları 2025-2026: GSB KYK ek yurt başvuruları başladı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları için gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. 2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, ek yurt başvurularıyla şansını deneyecek. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından belirlenecek olan yurtlardaki boş kontenjan sayısına göre ek yurt başvuruları resmen başlayacak. Peki, 2025-2026 GSB KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

2025-2026 KYK ek yurt başvuruları için geri sayım başladı. 2025-2026 akademik yılı öncesinde KYK tarafından alınan yurt başvuruları tamamlanmış ve yurtlara yerleşecek olan öğrenciler açıklanmıştı. Ek yurt başvuruları ise yurtlara kaydolmayan ve yurtlarda kalan boş kontenjanlara göre başlayacak. Peki, KYK ek yurt başvuruları başladı mı?

2025-2026 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan açıklama sonrasında KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarih belli oldu.

Yapılan açıklamada, "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır." denildi.

KYK ek yurt başvuruları henüz başlamadı fakat başvuruların 13-17 Ekim haftasında erişime açılması bekleniyor.

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK ek yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

