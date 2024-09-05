KYK ek yurt başvuruları ne zaman? (2024-2025 GSB KYK yedek yurt başvuru tarihleri)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ek yurt başvurularının ne zaman erişime açılacağı, KYK ilk yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. KYK yurt sonuçlarına göre yedek sıraya alınan öğrenciler, ek yurt başvurularıyla bir kez daha şansını deneyecek. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman?

KYK ek yurt başvuruları ne zaman? (2024-2025 GSB KYK yedek yurt başvuru tarihleri) - 1

2024-2025 KYK ek yurt başvuru tarihleri, KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak konusu oldu. KYK ilk yurt kayıtlarının tamamlanmasının ardından yedek yurt başvurusu yapacak olan öğrenciler, kalan kontenjanlara göre GSB yurtlarına yerleştirilecek. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman?

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KYK ek yurt başvuruları ne zaman? (2024-2025 GSB KYK yedek yurt başvuru tarihleri) - 2

2024 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ek yurt başvurularına ilişkin bir tarih henüz açıklanmadı.

KYK ek yurt (yedek yurt) başvurularının 7 Eylül'de sona erecek olan KYK ilk kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman? (2024-2025 GSB KYK yedek yurt başvuru tarihleri) - 3

2024-2025 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinden itibaren sorgulanmaya başladı.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman? (2024-2025 GSB KYK yedek yurt başvuru tarihleri) - 4

KYK YURT KAYIT TARİHLERİ

GSB yurt kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59 ’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

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