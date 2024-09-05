KYK ek yurt başvuruları ne zaman? (2024-2025 GSB KYK yedek yurt başvuru tarihleri)

2024 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ek yurt başvurularına ilişkin bir tarih henüz açıklanmadı.



KYK ek yurt (yedek yurt) başvurularının 7 Eylül'de sona erecek olan KYK ilk kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.