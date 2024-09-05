KYK ek yurt başvuruları ne zaman? (2024-2025 GSB KYK yedek yurt başvuru tarihleri)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ek yurt başvurularının ne zaman erişime açılacağı, KYK ilk yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. KYK yurt sonuçlarına göre yedek sıraya alınan öğrenciler, ek yurt başvurularıyla bir kez daha şansını deneyecek. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman?
2024-2025 KYK ek yurt başvuru tarihleri, KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak konusu oldu. KYK ilk yurt kayıtlarının tamamlanmasının ardından yedek yurt başvurusu yapacak olan öğrenciler, kalan kontenjanlara göre GSB yurtlarına yerleştirilecek. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman?