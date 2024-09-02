KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2024 KYK yurt başvurularında son durum

2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının geride kalmasının ardından değerlendirme işlemleri devam ediyor. Sonuçlar ilgili kurumların incelemesinin ardından ilan edilecek. Sonuçların belli olması ile bu kez de ek yurt başvuruları gündeme gelecek.