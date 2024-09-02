KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2024 KYK yurt başvurularında son durum
2024-2025 eğitim yılı öncesi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları geride kaldı. Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılı için KYK yurt başvurusunda bulundu. Çeşitli nedenlere yurt başvurusunu yapamayan ya da tarihi kaçıran öğrenciler ise ek başvuru tarihine odaklandı. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman?
2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının geride kalmasının ardından değerlendirme işlemleri devam ediyor. Sonuçlar ilgili kurumların incelemesinin ardından ilan edilecek. Sonuçların belli olması ile bu kez de ek yurt başvuruları gündeme gelecek.