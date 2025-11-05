KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? 2025-2026 GSB burs sonuçları sonrası gündemde
05.11.2025 09:36
Anadolu Ajansı
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan KYK burs ve kredi sonuçları sonrasında öğrencilerin gündeminde bu kez "taahhütname onayı" yer alıyor. Burs ya da kredi almaya hak kazanan adayların, ödemelerin başlayabilmesi için belirlenen süre içinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gerekiyor. Peki KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım KYK taahhütname onayı süreci.
KYK taahhütname onayının nasıl yapılacağı, 2025-2026 KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının 4 Kasım tarihinde açıklandığını duyurdu. GSB tarafından KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler için ise şimdi taahhütname onayı süreci başlayacak. Peki, KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?
TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?
Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir “gerçek” ya da “tüzel” kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir.
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN TIKLAYIN
15-18 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER NASIL TAAHHÜTNAME ONAYI VERECEK?
Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin ise önce anne veya babalarının e-Devlet'i üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı vermesi gerekiyor.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrencilerin de kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne gerekli belgelerle giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.
YURT DIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN ONAY SÜRECİ
Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresinin 16 Kasım Pazar günü saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi. Taahhütname onayının ardından bu öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla kefaletname hazırlatması gerektiği ifade edildi.
Türkiye'deki noterler tarafından yürütülen kefaletname işlemleri için ise öğrencilerin 30 Kasım Pazar gününe kadar süresi bulunurken, Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edilen kefaletnamelerin fiziki olarak gönderilmesinin gerekmediği aktarıldı.