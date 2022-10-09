KYK yurdunda doğalgaz paniği

Düzce'de doğalgaz kokusu nedeniyle KYK yurdundaki 2 bin 400 öğrenci tahliye edildi. Kokunun kentin ana hat doğalgaz borusundaki sıkışmanın giderilmesi için yapılan kontrollü salımdan kaynaklandığı bildirildi.

KYK yurdunda doğalgaz paniği - 1

Düzce'de kontrollü doğalgaz salımı yapıldığı sırada çevreye yayılan yoğun koku nedeniyle kız öğrenci yurdunda kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

KYK yurdunda doğalgaz paniği - 2

Kentin ana hat doğalgaz borusunun olduğu Konuralp bölgesinde meydana gelen sıkışma nedeniyle BOTAŞ ve DERGAZ ekipleri kontrollü şekilde doğal gaz salımı gerçekleştirdi.

KYK yurdunda doğalgaz paniği - 3

Bu sırada çevreye yoğun koku yayılması üzerine kısa süreli panik yaşandı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KYK yurdunda doğalgaz paniği - 4

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, çevrede bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Raziye Begüm Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 2 bin 400 öğrenci ve çalışanlar tahliye edildi. Öğrenciler ve yurt çalışanları, daha sonra yakınlardaki yurda nakledildi.

KYK yurdunda doğalgaz paniği - 5

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere, ekiplerin bilgisi dahilinde doğalgaz salımı yapıldığını öğrendiklerini belirterek, "Fakat öğrencilerimizin haberi olmamasından kaynaklı panik havası oluştu. İtfaiye, emniyet ve bizler, öğrencilerimizi yandaki yurda aldık. Gaz salımının tamamlanmasının ardından öğrencileri yurda alacağız. Ufak panik oldu, öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerle görüşüp durumu anlatıyoruz." dedi.

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KYK yurdunda doğalgaz paniği - 8
KYK yurdunda doğalgaz paniği - 9
KYK yurdunda doğalgaz paniği - 10

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