KYK yurt başvuru ekranı 2023: KYK yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet GSB KYK yurt başvuru sayfası)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamalarının ardından 2023-2024 dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Üniversite tercihlerine göre yaşadıkları şehirlerden başka şehre gidecek olan öğrenciler, yerleşim sorunlarını çözmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından erişime açılan KYK yurt başvurularını yapmaya başladı. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? İşte e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı.

KYK yurt başvuru ekranı 2023: KYK yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet GSB KYK yurt başvuru sayfası) - 1

2023-2024 KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açılan KYK yurt başvurularıyla birlikte, her yıl olduğu gibi bu yılda yüz binlerce üniversiteli öğrencinin yerleşimleri KYK yurtlarıyla sağlanacak. Peki, 2023-2024 yılı KYK yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK yurt başvuru ekranı 2023: KYK yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet GSB KYK yurt başvuru sayfası) - 2

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvuru sürecine ilişkin bugün saat 10.15'te basın açıklaması yaptı.

Bakan Bak'ın açıklamalarının ardından KYK yurt başvuruları erişime açıldı.

KYK yurt başvuru ekranı 2023: KYK yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet GSB KYK yurt başvuru sayfası) - 3

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

KYK yurt başvuru ekranı 2023: KYK yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet GSB KYK yurt başvuru sayfası) - 4

2023-2024 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

KYK yurt başvuru ekranı 2023: KYK yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet GSB KYK yurt başvuru sayfası) - 5

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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