KYK yurt başvuru ekranı 2024-2025: GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı.



Güncel KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.