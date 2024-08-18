KYK yurt başvuru ekranı 2024-2025: GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağı, kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde barınma ihtiyacı olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yaşadıkları kentlerden farklı şehirlere taşınan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2024-2025 yılı KYK yurt başvurularının başlamasını bekliyor. Peki, 2024-2025 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
2024-2025 KYK yurt başvuruları için geri sayım sürüyor. YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte üniversite kayıtlarını yaptırmayı bekleyen öğrenciler, bir yandan da KYK yurt başvuru tarihleri sorgulamaya başladı. Öğrenciler, yerleştikleri üniversitelere yakın KYK yurtlarında kalabilmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?