KYK yurt başvuru ekranı 2024-2025: GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağı, kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde barınma ihtiyacı olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yaşadıkları kentlerden farklı şehirlere taşınan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2024-2025 yılı KYK yurt başvurularının başlamasını bekliyor. Peki, 2024-2025 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuru ekranı 2024-2025: GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

2024-2025 KYK yurt başvuruları için geri sayım sürüyor. YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte üniversite kayıtlarını yaptırmayı bekleyen öğrenciler, bir yandan da KYK yurt başvuru tarihleri sorgulamaya başladı. Öğrenciler, yerleştikleri üniversitelere yakın KYK yurtlarında kalabilmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

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KYK yurt başvuru ekranı 2024-2025: GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

2024-2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki KYK yurt başvuruları da üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

KYK yurt başvuru ekranı 2024-2025: GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı.

Güncel KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

KYK yurt başvuru ekranı 2024-2025: GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? - 4

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

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