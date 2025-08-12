KYK yurt başvuru ekranı 2025: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala öğrencilerin gündeminde KYK yurt başvuruları yer almaya başladı. Yüz binlerce öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılında barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarına kayıt yaptırmak istiyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman yapılacak?
Üniversite kayıt süreci yaklaşırken, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri KYK yurt başvuruları oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kalmak isteyen binlerce öğrenci, “KYK yurt başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte KYK yurt başvuruları için beklenen tarih.