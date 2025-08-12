KYK yurt başvuru ekranı 2025: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?

2025-2026 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru tarihleri her yıl, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılmıştı. KYK yurt başvuruları da 20 Ağustos Salı günü başlamış ve 24 Ağustos günü son bulmuştu. 2024 KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinde açıklandı.



Bu yıl da benzer şekilde, yerleştirme sonuçlarının duyurulmasından birkaç gün sonra başvuruların başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde GSB’nin internet sitesi ve e-Devlet KYK Yurt Başvuru ekranı üzerinden duyuru yapılacak.