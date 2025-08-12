KYK yurt başvuru ekranı 2025: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala öğrencilerin gündeminde KYK yurt başvuruları yer almaya başladı. Yüz binlerce öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılında barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarına kayıt yaptırmak istiyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

Üniversite kayıt süreci yaklaşırken, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri KYK yurt başvuruları oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kalmak isteyen binlerce öğrenci, “KYK yurt başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte KYK yurt başvuruları için beklenen tarih.

2025-2026 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru tarihleri her yıl, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılmıştı. KYK yurt başvuruları da 20 Ağustos Salı günü başlamış ve 24 Ağustos günü son bulmuştu. 2024 KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinde açıklandı.

Bu yıl da benzer şekilde, yerleştirme sonuçlarının duyurulmasından birkaç gün sonra başvuruların başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde GSB’nin internet sitesi ve e-Devlet KYK Yurt Başvuru ekranı üzerinden duyuru yapılacak.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden kabul edilecek.

Öğrenciler, başvuru ekranında kişisel bilgiler, okul bilgileri ve özel durumlarını belirten alanları dolduracak.

Gerekli durumlarda belgeler sisteme yüklenecek.

Başvuru tamamlandığında sistem üzerinden onay mesajı alınacak.

KYK YURT BAŞVURUSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlk kez üniversiteye yerleşen öğrenciler

Ara sınıfta olup ilk defa KYK yurduna kayıt olmak isteyenler

Lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencileri

Değişim programı (Erasmus, Farabi vb.) ile gelen öğrenciler

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Başvurular tamamlandıktan sonra KYK yurt yerleştirme sonuçları genellikle 1-2 hafta içinde açıklanır. Sonuçların ardından öğrenciler belirlenen tarihlerde yurt kayıt işlemlerini tamamlayarak yerleşimlerini kesinleştirir.

