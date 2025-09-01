KYK yurt başvuru ekranı 2025: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Öğrencilerin gözü bakanlık duyurusunda

KYK yurt başvurularında son durum, kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde yurt başvurusu yapacak öğrencilern gündeminde yer alıyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin en çok araştırdığı konulardan biri 2025 KYK yurt başvuru tarihleri oldu. Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için hizmet veren Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvurularını belirlenen takvim doğrultusunda alacak. İlk kez üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri, başvuru sürecini yakından takip ediyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2025-2026 KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yaşadıkları şehirlerden farklı bir şehre eğitim amacıyla gidecek olan öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarıyla sağlayacak. Peki, 2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvurularının, üniversite kayıt takvimiyle eş zamanlı olarak Eylül ayının ilk haftası itibarıyla başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi başvurular e-Devlet üzerinden online şekilde alınacak.

Resmi duyuru ise GSB tarafından yapılacak ve başvuru süresi birkaç günle sınırlı olacak. Bu nedenle öğrencilerin açıklanacak tarihleri kaçırmaması büyük önem taşıyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra “KYK Yurt Başvurusu” ekranından tercihlerini yapabiliyor. Başvuruda bulunurken öğrencilerin, kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri ve aile durumları otomatik olarak sistemden çekiliyor. Ancak gerekli görülürse öğrenciden ek belgeler talep edilebiliyor.

BAŞVURULARDA KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?

Her yıl olduğu gibi 2025 başvurularında da bazı öğrencilere öncelik hakkı tanınacak. Şehit ve gazi çocukları, devlet koruması altındaki öğrenciler, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar, aile geliri düşük olanlar ve depremzede öğrenciler öncelikli olarak değerlendirmeye alınacak.

