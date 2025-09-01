KYK yurt başvuru ekranı 2025: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Öğrencilerin gözü bakanlık duyurusunda

2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvurularının, üniversite kayıt takvimiyle eş zamanlı olarak Eylül ayının ilk haftası itibarıyla başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi başvurular e-Devlet üzerinden online şekilde alınacak.



Resmi duyuru ise GSB tarafından yapılacak ve başvuru süresi birkaç günle sınırlı olacak. Bu nedenle öğrencilerin açıklanacak tarihleri kaçırmaması büyük önem taşıyor.