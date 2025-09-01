KYK yurt başvuru ekranı 2025: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Öğrencilerin gözü bakanlık duyurusunda
KYK yurt başvurularında son durum, kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde yurt başvurusu yapacak öğrencilern gündeminde yer alıyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin en çok araştırdığı konulardan biri 2025 KYK yurt başvuru tarihleri oldu. Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için hizmet veren Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvurularını belirlenen takvim doğrultusunda alacak. İlk kez üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri, başvuru sürecini yakından takip ediyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
2025-2026 KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yaşadıkları şehirlerden farklı bir şehre eğitim amacıyla gidecek olan öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarıyla sağlayacak. Peki, 2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?