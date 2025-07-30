KYK yurt başvuru ekranı 2025: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB açıklamasında

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için şimdi de KYK yurt başvuru süreci gündeme geldi. Yüz binlerce öğrenci, öğrenim görecekleri şehirlerde barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sağlanan KYK yurtlarını araştırmaya başladı. Peki, 2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih.

KYK yurt başvuru ekranı 2025: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB açıklamasında - 1

2025 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin tarih araştırmaları, YKS tercih döneminin başlamasına kısa bir zaman kala merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlayan KYK yurt başvurularının bu yıl da hemen hemen aynı tarihlerde başlaması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

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KYK yurt başvuru ekranı 2025: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB açıklamasında - 2

2025-2026 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılmıştı. KYK yurt başvuruları da 20 Ağustos Salı günü başlamış ve 24 Ağustos günü son bulmuştu. 2024 KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinde açıklandı.

KYK yurt başvuru tarihleri, her yıl YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. 2024 yılında başvurular 20 Ağustos'ta başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde KYK yurt başvurularının Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Ancak başvuruların kesin tarihi henüz açıklanmadı.

GSB’nin resmi açıklaması için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrilmiş durumda. Başvuru süreci başladığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile KYK yurt başvuru ekranına erişim sağlayabilecek.

KYK yurt başvuru ekranı 2025: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB açıklamasında - 3

KYK BURS BAŞVURULARI EKİM'DE

KYK 2024-2025 dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Ekim'de başlamış ve 13 Ekim'de bitmişti.

KYK yurt başvuru ekranı 2025: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB açıklamasında - 4

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

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