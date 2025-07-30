KYK yurt başvuru ekranı 2025: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB açıklamasında

2025-2026 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılmıştı. KYK yurt başvuruları da 20 Ağustos Salı günü başlamış ve 24 Ağustos günü son bulmuştu. 2024 KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinde açıklandı.



KYK yurt başvuru tarihleri, her yıl YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. 2024 yılında başvurular 20 Ağustos'ta başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde KYK yurt başvurularının Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Ancak başvuruların kesin tarihi henüz açıklanmadı.



GSB’nin resmi açıklaması için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrilmiş durumda. Başvuru süreci başladığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile KYK yurt başvuru ekranına erişim sağlayabilecek.