KYK yurt başvuru ekranı 2025: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB açıklamasında
2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için şimdi de KYK yurt başvuru süreci gündeme geldi. Yüz binlerce öğrenci, öğrenim görecekleri şehirlerde barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sağlanan KYK yurtlarını araştırmaya başladı. Peki, 2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih.
2025 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin tarih araştırmaları, YKS tercih döneminin başlamasına kısa bir zaman kala merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlayan KYK yurt başvurularının bu yıl da hemen hemen aynı tarihlerde başlaması bekleniyor. İşte ayrıntılar...