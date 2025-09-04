KYK yurt başvuru sonuçları 2025-2026: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB duyurusunda
2025-2026 eğitim yılı için KYK yurt başvuruları, üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuruya göre, KYK yurt başvuruları 2 Eylül 2025’te başladı ve 6 Eylül 2025’te sona erecek. Başvurularını tamamlayan adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Başvurular sadece e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor, bu nedenle öğrencilerin e-Devlet hesaplarının aktif ve güncel olması büyük önem taşıyor. Peki, 2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan KYK yurt başvuru sonuçları, 2025-2026 dönemi için de gündemde. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), yurt başvurularının erişime açılmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?