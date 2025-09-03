KYK yurt başvuru sonuçları 2025-2026: KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 eğitim yılı için KYK yurt başvuruları, üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuruya göre, KYK yurt başvuruları 2 Eylül 2025’te başladı ve 6 Eylül 2025’te sona erecek. Başvurularını tamamlayan adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Başvurular sadece e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor, bu nedenle öğrencilerin e-Devlet hesaplarının aktif ve güncel olması büyük önem taşıyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan KYK yurt başvuru sonuçları, 2025-2026 dönemi için de gündemde. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), yurt başvurularının erişime açılmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SÜRECİ

Öğrenciler, yurt başvurusu yaparken öncelikle okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmelidir. Başvuruların geçerli sayılabilmesi için bilgilerin doğru girilmesi şarttır. Başvuru sırasında herhangi bir aksaklık yaşamamak için e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, PTT şubelerinden şifre alabilir veya alternatif giriş yöntemlerini kullanabilir.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının kesin açıklanma tarihi henüz duyurulmadı. Ancak önceki yıllar göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların başvuru sürecinin bitiminden yaklaşık 2–3 hafta sonra açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında, öğrenciler e-Devlet üzerinden başvuru durumlarını görüntüleyebilecek.

KESİN KAYIT VE YERLEŞTİRME

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirme ve kesin kayıt tarihleri ayrıca duyurulacak. GSB yurt kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 7 Eylül Cumartesi günü sona ermişti.

Bu yıl da KYK yurt kayıt sürecinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması ve öğrencilerin yurtlara geçmesi bekleniyor.

