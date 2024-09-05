KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı (2024-2025 GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kazandıkları üniversiteler nedeniyle yaşadıkları şehirlerden başka şehirlere gidecek olan öğrenciler, başvuruda bulundukları KYK yurt sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. İşte 2024-2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı.

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı (2024-2025 GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı) - 1

2024-2025 KYK yurt sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklandı. Binlerce öğrenci gözlerini GSB tarafından açıklanacak olan KYK yurt sonuçlarını sayfasına çevirmişti. Eğitim hayatlarında rahat etmek ve ev aramakla uğraşmak istemeyen öğrencilere KYK yurtları büyük kolaylık sağlayacak. İşte 2024-2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı.

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı (2024-2025 GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı) - 2

2024-2025 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinden itibaren sorgulanmaya başladı.

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı (2024-2025 GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı) - 3

KYK YURT KAYIT TARİHLERİ

GSB Yurt kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23:59 ’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı (2024-2025 GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı) - 4

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı (2024-2025 GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı) - 5

2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı (2024-2025 GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı) - 6

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir.

Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı (2024-2025 GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı) - 7

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

- Gazi ve gazi çocukları,

- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

- Devlet koruması altında olanlar,

- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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