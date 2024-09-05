KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı (2024-2025 GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kazandıkları üniversiteler nedeniyle yaşadıkları şehirlerden başka şehirlere gidecek olan öğrenciler, başvuruda bulundukları KYK yurt sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. İşte 2024-2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı.
2024-2025 KYK yurt sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklandı. Binlerce öğrenci gözlerini GSB tarafından açıklanacak olan KYK yurt sonuçlarını sayfasına çevirmişti. Eğitim hayatlarında rahat etmek ve ev aramakla uğraşmak istemeyen öğrencilere KYK yurtları büyük kolaylık sağlayacak. İşte 2024-2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı.