KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 GSB KYK yurt sonuçları tarihi)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından erişime açılan yurt başvurularını yapan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak olan KYK yurt başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 GSB KYK yurt sonuçları tarihi) - 1

2023 KYK yurt başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala, kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerdeki KYK yurtları için başvuruda bulunan öğrenciler sonuç tarihini merak ediyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

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KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 GSB KYK yurt sonuçları tarihi) - 2

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 2 Eylül cumartesi saat 23.59'da sona erecek.

Buna göre; KYK yurt başvuru sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 GSB KYK yurt sonuçları tarihi) - 3

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 GSB KYK yurt sonuçları tarihi) - 4

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

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