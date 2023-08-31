KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 GSB KYK yurt sonuçları tarihi)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından erişime açılan yurt başvurularını yapan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak olan KYK yurt başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 KYK yurt başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala, kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerdeki KYK yurtları için başvuruda bulunan öğrenciler sonuç tarihini merak ediyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?