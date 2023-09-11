KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB yurt sonuç açıklaması bekleniyor
KYK yurt başvuru sonuçları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. GSB yurt başvurularını tamamlayan adayların sonuç beklentisi devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının ardından değerlendirme işlemleri devam ederken, sonuçların ne zaman ilan edileceği merak konusu oldu. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK yurtları 2023-2024 eğitim öğretim yılında 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. Online olarak başvurularını tamamlayan binlerce üniversiteli sonuçların ilanı için beklemede. Yeni haftanın başlaması ile araştırmalarına hız veren üniversiteliler, resmi kurum ve kişilerden gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, 2023 GSB yurt sonuçların son gelişmeler...