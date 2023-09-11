KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB yurt sonuç açıklaması bekleniyor

KYK yurt başvuru sonuçları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. GSB yurt başvurularını tamamlayan adayların sonuç beklentisi devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının ardından değerlendirme işlemleri devam ederken, sonuçların ne zaman ilan edileceği merak konusu oldu. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB yurt sonuç açıklaması bekleniyor - 1

KYK yurtları 2023-2024 eğitim öğretim yılında 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. Online olarak başvurularını tamamlayan binlerce üniversiteli sonuçların ilanı için beklemede. Yeni haftanın başlaması ile araştırmalarına hız veren üniversiteliler, resmi kurum ve kişilerden gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, 2023 GSB yurt sonuçların son gelişmeler...

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB yurt sonuç açıklaması bekleniyor - 2

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, 29 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 2 Eylül'de sona erdi.

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde hak sahipleri ve yedek alım sonuçları ilan edilecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının eylül ayının son haftasına kadar paylaşılması bekleniyor.

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB yurt sonuç açıklaması bekleniyor - 3

YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB yurt sonuç açıklaması bekleniyor - 4

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

DAHA FAZLA GÖSTER