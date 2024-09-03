KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, kazandıkları üniversiteler nedeniyle yaşadıkları şehirlerden başka şehirlere gidecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS tercih sonuçlarına göre farklı illerde üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 2024-2025 KYK yurt başvurusunda bulundu. Şimdi tüm gözler ise Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak olan KYK yurt başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, 2024-2025 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024-2025 KYK yurt sonuçları için geri sayım sürerken, binlerce öğrenci gözlerini GSB tarafından açıklanacak olan KYK yurt sonuçlarını sayfasına çevirdi. Eğitim hayatlarında rahat etmek ve ev aramakla uğraşmak istemeyen öğrencilere KYK yurtları büyük kolaylık sağlayacak. Peki, 2024-2025 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2024-2025 KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erdi.

KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de açıklanmıştı. 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir.

Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? - 6

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

- Gazi ve gazi çocukları,

- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

- Devlet koruması altında olanlar,

- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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