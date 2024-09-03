KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,



- Gazi ve gazi çocukları,



- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,



- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,



- Devlet koruması altında olanlar,



- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.