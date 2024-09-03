KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama 2024-2025: GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, kazandıkları üniversiteler nedeniyle yaşadıkları şehirlerden başka şehirlere gidecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS tercih sonuçlarına göre farklı illerde üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 2024-2025 KYK yurt başvurusunda bulundu. Şimdi tüm gözler ise Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak olan KYK yurt başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, 2024-2025 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 KYK yurt sonuçları için geri sayım sürerken, binlerce öğrenci gözlerini GSB tarafından açıklanacak olan KYK yurt sonuçlarını sayfasına çevirdi. Eğitim hayatlarında rahat etmek ve ev aramakla uğraşmak istemeyen öğrencilere KYK yurtları büyük kolaylık sağlayacak. Peki, 2024-2025 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?