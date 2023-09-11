KYK yurt başvuru sonuçlarında son durum: KYK yurt asıl ve yedek kazananlar açıklandı mı?
KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurt başvuruları işlemleri 2 Eylül tarihinde sona ermişti. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler, yapılacak sonuç açıklamasına kilitlendi. KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama e devlet www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, KYK yurt asıl ve yedek kazananlar açıklandı mı? İşte KYK yurt başvuru sonuçlarında son durum...
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, 29 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 2 Eylül'de sona erdi.