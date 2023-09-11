KYK yurt başvuru sonuçlarında son durum: KYK yurt asıl ve yedek kazananlar açıklandı mı?

KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurt başvuruları işlemleri 2 Eylül tarihinde sona ermişti. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler, yapılacak sonuç açıklamasına kilitlendi. KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama e devlet www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, KYK yurt asıl ve yedek kazananlar açıklandı mı? İşte KYK yurt başvuru sonuçlarında son durum...

KYK yurt başvuru sonuçlarında son durum: KYK yurt asıl ve yedek kazananlar açıklandı mı? - 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, 29 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 2 Eylül'de sona erdi.

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KYK yurt başvuru sonuçlarında son durum: KYK yurt asıl ve yedek kazananlar açıklandı mı? - 2

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde hak sahipleri ve yedek alım sonuçları ilan edilecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının eylül ayının son haftasına kadar paylaşılması bekleniyor.

KYK yurt başvuru sonuçlarında son durum: KYK yurt asıl ve yedek kazananlar açıklandı mı? - 3

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

KYK yurt başvuru sonuçlarında son durum: KYK yurt asıl ve yedek kazananlar açıklandı mı? - 4

ÜCRETSİZ BARINMA HAKKI OLAN ÖĞRENCİLER

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

KYK yurt başvuru sonuçlarında son durum: KYK yurt asıl ve yedek kazananlar açıklandı mı? - 5

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

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