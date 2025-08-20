KYK yurt başvuru takvimi 2025-2026: KYK yurt başvuruları için gözler GSB duyurusunda

Üniversite kayıt dönemine sayılı günler kala öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri KYK yurt başvuruları oldu. Her yıl binlerce öğrenciye barınma imkânı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki KYK yurtlarında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başvuru süreci için geri sayım başladı. Öğrenciler, KYK yurt başvurularını tamamlayarak, kazandıkları üniversitelerin bulundukları şehirlerde barınma ihtiyaçlarını karşılayacak.

2025-2026 akademik yılı öncesinde KYK yurt başvuru tarihleri gündeme geldi. YKS sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini tamamlayan öğrenciler, yaşadıkları şehirlerden başka şehirlere giderek üniversite eğitimi alacak. Üniversite kayıtları öncesinde ise öğrenciler barınma ihtiyacının karşılanması için GSB'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 dönemi KYK yurt başvuru takvimini henüz açıklamadı. Ancak önceki yıllar incelendiğinde, KYK yurt başvuruları genellikle YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından, Ağustos ayının son haftasında başlıyor. Bu nedenle gözler, önümüzdeki günlerde yapılacak olan GSB’nin resmi duyurusuna çevrilmiş durumda.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru ekranına ulaşabilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden eğitim bilgileri, aile gelir durumu ve barınma ihtiyacını etkileyen özel durumlar gibi bilgiler talep edilecek.

