KYK yurt başvuru takvimi 2025-2026: KYK yurt başvuruları için gözler GSB duyurusunda

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru ekranına ulaşabilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden eğitim bilgileri, aile gelir durumu ve barınma ihtiyacını etkileyen özel durumlar gibi bilgiler talep edilecek.