KYK yurt başvuru takvimi 2025-2026: KYK yurt başvuruları için gözler GSB duyurusunda
Üniversite kayıt dönemine sayılı günler kala öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri KYK yurt başvuruları oldu. Her yıl binlerce öğrenciye barınma imkânı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki KYK yurtlarında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başvuru süreci için geri sayım başladı. Öğrenciler, KYK yurt başvurularını tamamlayarak, kazandıkları üniversitelerin bulundukları şehirlerde barınma ihtiyaçlarını karşılayacak.
2025-2026 akademik yılı öncesinde KYK yurt başvuru tarihleri gündeme geldi. YKS sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini tamamlayan öğrenciler, yaşadıkları şehirlerden başka şehirlere giderek üniversite eğitimi alacak. Üniversite kayıtları öncesinde ise öğrenciler barınma ihtiyacının karşılanması için GSB'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman?